ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır: “Şehitlerimiz bizim şeref levhalarımız”

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Afrin'de şehit düşen Erzurumlu Piyade Uzman Onbaşı umut Öznütepe'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Afrin Şehidi Umut Öznütepe'nin, yüce Türk Milletinin şeref levhalarından birisi olacağını söyledi.

Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve özellikle de membaı Suriye olan bölücü terör örgütüyle yıllardır mücadele ettiğini dile getirerek, "Umut kardeşimiz de, bu mücadele içerisinde milletimizin birliği, dirliği ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canını toprağa düşmüştür. Bilinmelidir ki; Umut kardeşimiz, necip milletimizin göğsünde bir şeref levhası olarak kalacaktır" diye konuştu.

"Suriye PKK terörünün membaıdır"

Türkiye'nin çetin bir süreçten geçtiğini, emperyalist güçlerin ve bu güçlerin maşaları konumundaki yapılarla yıllardır mücadele ettiğini belirten Çakır, "Bu yapılardan birisi de, bölücü terör örgütü PKK'dır. Suriye ise, PKK'nın yıllardır vücut bulduğu bir bölge olmuştur. Türkiye'nin bu bölgede sürdürdüğü harekat, sınırlarımızı terör belasından koruma ve temizleme anlamında bugüne kadar atılmış en somut adımlardan birisidir. Tabi bu mücadeleyi verirken, yüreğimizin kan ağladığı anlar da oluyor; evlatlarımızın vatan uğruna toprağa düştüğü anlar. Umut kardeşimizle biz o anlardan birisini daha yaşadık. Ama hamdolsun biz biliyoruz ki; Umut kardeşimize şehadet şerbetini içmek nasip oldu; o vatanı uğruna, bayrağı ve milleti uğruna canını feda etti. Kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesinin, yakınlarının ve milletimizin bir kez daha başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA