Abbas Agazada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abbas Agazada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abbas Agazada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abbas Agazada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abbas Agazada 10 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Abbas Ağazadə şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abbas Agazada Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abbas Agazada'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abbas Agazada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abbas Agazada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abbas Agazada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abbas Agazada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FK Qabala

31 Ağustos 2018 yılında FK Gabala U19

1 Ocak 2019 yılında MOIK

10 Temmuz 2019 yılında Sabah FK

1 Temmuz 2020 yılında Sabah 2

1 Temmuz 2021 yılında Turan Tovuz

30 Haziran 2022 yılında Sabah 2

1 Temmuz 2022 yılında Turan Tovuz

Abbas Agazada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abbas Agazada şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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