Abbas Bouazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abbas Bouazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abbas Bouazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abbas Bouazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abbas Bouazar 8 Temmuz 1992 tarihinde Ahvaz, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da عباس بوعذار şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abbas Bouazar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abbas Bouazar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Abbas Bouazar'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abbas Bouazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abbas Bouazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abbas Bouazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abbas Bouazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Esteghlal Ahvaz

18 Ocak 2015 yılında Naft Tahran

5 Ağustos 2017 yılında Fajr Sepasi

1 Temmuz 2019 yılında Foolad

17 Kasım 2020 yılında Naft M.I.S F.C.

7 Eylül 2021 yılında Sanat Naft

Abbas Bouazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abbas Bouazar şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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