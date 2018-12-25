Abbas Güçlü Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ABBAS GÜÇLÜ KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1957

Abbas Güçlü kaç yaşında : 61

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Meslek : Yazar, Gazeteci

Abbas Güçlü doğum yeri : Haymana, Ankara

ABBAS GÜÇLÜ BİYOGRAFİSİ

Halkın Gündemi, Genç Bakış ve Karne programlarıyla, özellikle eğitim alanında olmak üzere pek çok alanda bilgilendirici yapımlarıyla halka ışık tutan araştırmacı yazar ve eğitimci. Milliyet Gazetesi'ne Eğitim Editörü olan Güçlü, halen bu gazetede köşe yazarlığı görevine de devam etmektedir.

Abbas Güçlü, 1957 yılında, Haymana, Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi'ne kayıt olan Güçlü, bu üniversitenin Teknik Eğitim Fakültesi'nden başarıyla mezun oldu.

1985 yılında Milliyet gazetesinde çalışmaya başladı. Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Güçlü, halen bu gazetede Eğitim Editörü ve köşe yazarı olarak görev yapmakta. Uzun süre boyunca radyo/tv sektöründe eğitim programları hayata geçiren Güçlü, Kanal D'de Halkın Gündemi ve de Karne adlı programları, TRT'de Sonsuz Yarış adındaki eğitim programını hayata geçirdi; ayrıca Radyo D ve Radyo Foreks'in kuruluş sürecinde yer aldı.

Abbas Güçlü'nün yayına hazırladığı ve sunuculuğunuramı Genç Bakış ise, ülkemizde eğitim alanında hazırlanan yapımlar arasında en önemlilerinden birisi olarak göze çarpmakta. Her bölümünde eğitim sistemimizle ilgili önemli konuların tartışıldığı Genç Bakış, ayrıca ÖSS ve LGS'ye hazırlanan gençlerimize de yol göstericilik yaparak pek çok insanın hayatını etkiledi.

Abbas Güçlü, dünyadaki pek çok eğitim sistemini yerinde inceleyerek, eksileri ve artıları ile bizim sistemimizle karşılaştırdı, eğitim sisteminin geliştirilmesi açısından önemli önerilerde bulundu. Halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Temel Gazetecilik dersleri vermekte olan Güçlü, ayrıca Genç Bakış programına ve de Milliyet Gazetesi'ndeki köşe yazılarına devam etmekte.

Pek çok kez Yılın Gazetecisi ödülünü kazanmış olan Abbas Güçlü'nün, ayrıca Genç Bakış programı ile kazandığı çok sayıda En İyi Gençlik Programı ödülü de bulunmakta.

Abbas Güçlü, İclal Güçlü ile evlidir. Bir erkek çocukları vardır.

Abbas Güçlü, 2011 yılı YGS sınavındaki "şifre skandalı"nı ortaya çıkaran kişi olmuştur. YGS şifre sisteminin takipçisi olmuştur.

Kaynak:Biyografi.info