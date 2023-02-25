Abbas Huseynov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abbas Huseynov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abbas Huseynov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abbas Huseynov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abbas Huseynov 13 Haziran 1995 tarihinde Ganja şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Abbas İsrafil oğlu Hüseynov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abbas Huseynov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GO FOOTBALL yapmaktadır. Abbas Huseynov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Abbas Huseynov'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abbas Huseynov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/huseynov__abbas/

Abbas Huseynov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abbas Huseynov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abbas Huseynov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abbas Huseynov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Inter Baku

1 Temmuz 2017 yılında Karabağ

Abbas Huseynov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abbas Huseynov şuan Karabağ takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Abbas Huseynov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 13 numaralı formasıyla 30 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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