Abbas Yahya Beigi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abbas Yahya Beigi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abbas Yahya Beigi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abbas Yahya Beigi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abbas Yahya Beigi 17 Ocak 1990 tarihinde Arak, Markazi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da عباس یحیی بیگی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abbas Yahya Beigi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abbas Yahya Beigi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 5 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Abbas Yahya Beigi'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abbas Yahya Beigi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abbas Yahya Beigi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abbas Yahya Beigi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abbas Yahya Beigi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Foolad

1 Ocak 2012 yılında Niroye Zamini

1 Temmuz 2013 yılında Khalkhal Dasht

1 Temmuz 2014 yılında Aluminium Arak

9 Temmuz 2016 yılında FC Nassaji M.

4 Ocak 2017 yılında F. Yazd

1 Temmuz 2017 yılında Naft M.I.S F.C.

1 Temmuz 2018 yılında Aluminium Arak

17 Kasım 2020 yılında Khosheh Talaei

5 Eylül 2021 yılında Aluminium Arak

Abbas Yahya Beigi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abbas Yahya Beigi şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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