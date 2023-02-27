Abbas Zeraatkar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abbas Zeraatkar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abbas Zeraatkar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abbas Zeraatkar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abbas Zeraatkar 10 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da عباس زرعتکار şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abbas Zeraatkar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abbas Zeraatkar'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abbas Zeraatkar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abbas Zeraatkar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abbas Zeraatkar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abbas Zeraatkar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Mes U21

1 Eylül 2021 yılında Mes Novin

10 Ağustos 2022 yılında Mes Kerman

Abbas Zeraatkar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abbas Zeraatkar şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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