Abbos Ergashboev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abbos Ergashboev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abbos Ergashboev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abbos Ergashboev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abbos Ergashboev 28 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abbos Ergashboev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Abbos Ergashboev'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abbos Ergashboev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abbos Ergashboev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abbos Ergashboev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abbos Ergashboev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Pakhtakor

Abbos Ergashboev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abbos Ergashboev şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Abbos Ergashboev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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