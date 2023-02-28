Abbos Gulomov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abbos Gulomov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abbos Gulomov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abbos Gulomov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abbos Gulomov 5 Temmuz 1998 tarihinde Namangan şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Аббос Ғуломов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abbos Gulomov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EA Sport yapmaktadır. Abbos Gulomov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abbos Gulomov'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abbos Gulomov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abbos Gulomov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abbos Gulomov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abbos Gulomov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Navbahor

23 Şubat 2022 yılında Neftchi

31 Aralık 2022 yılında Navbahor

1 Ocak 2023 yılında Neftchi

Abbos Gulomov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abbos Gulomov şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Abbos Gulomov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 24 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.