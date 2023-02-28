Abbos Otakhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abbos Otakhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abbos Otakhonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abbos Otakhonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abbos Otakhonov 25 Ağustos 1995 tarihinde Oxunboboyev şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Аббос Адхамжон оглы Отахонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abbos Otakhonov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Abbos Otakhonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Abbos Otakhonov'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abbos Otakhonov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/abbosotaxonov?igshid=18pmegksnwg3g

Abbos Otakhonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abbos Otakhonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abbos Otakhonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abbos Otakhonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Pakhtakor

1 Ocak 2017 yılında Navbahor

7 Şubat 2018 yılında Metallurg Bk.

18 Ocak 2021 yılında AGMK Olmaliq

1 Ocak 2022 yılında Metallurg Bk.

1 Şubat 2023 yılında FC Buxoro

Abbos Otakhonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abbos Otakhonov şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Abbos Otakhonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 15 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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