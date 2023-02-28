Abbosbek Fayzullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abbosbek Fayzullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abbosbek Fayzullaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abbosbek Fayzullaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abbosbek Fayzullaev 3 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Аббосбек Файзуллаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abbosbek Fayzullaev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Abbosbek Fayzullaev'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Abbosbek Fayzullaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abbosbek Fayzullaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abbosbek Fayzullaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abbosbek Fayzullaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Pakhtakor

Abbosbek Fayzullaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abbosbek Fayzullaev şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Abbosbek Fayzullaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 14 numaralı formasıyla 30 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Şubat 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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