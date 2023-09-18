ABD 135 milyon dolarlık F-35 uçağını kaybetti bulamıyor, ordu kaybolan uçağı bulmak için halktan yardım istedi

ABD'de Uçan bilgisayar olarak tanıtılan 135 milyon maliyeti ile dünyanın en pahalı uçağı F-35 uçağının kaybolması alay konusu oldu. Plotun kendini fırlatıp kurtulmasından sonra uçağın nerde olduğu bilinmiyor. ABD ordusu uçağın bulunması için halktan yardım istedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
ABD 135 milyon dolarlık F-35 uçağını kaybetti bulamıyor, ordu kaybolan uçağı bulmak için halktan yardım istedi

Uçan bilgisayar ve 136 milyon dolarlık maliyeti ile dünyanın en pahalı uçağı olarak bilinen, ancak zaman zaman yaptığı kaza ve arızaları ile gündemden hiç düşmeyen ve sürekli tartışılan F-35 uçağı şimdi ise çok tartışmalı ve hatta alay konusu bir olayla gündeme geldi.

F-35 UÇAĞININ KAYBOLMASI ALAY KONUSU OLDU

alarak tanıtılarak ABD'nin birçok ülke ile ortak ürettiği ve Türkiye'nin yaşanan diplomatik sorunlar nedeniyle projesinden çıkartıldığı F-35 uçakları, skandallara imza atmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde iniş esnasında düşen F-35'İn görüntüleri hafızalardan silinmemişken şimdi de bir uçak kayboldu.

ABD ordusunda görevli bir deniz piyade pilotu, uçtuğu F-35B Lightning II jetinde sorun çıkması sonrası kendisini uçaktan fırlattı.

Paraşütle inen Pilot, Kuzey Charleston'da güvenli bir şekilde kurtuldu.

Yetkililer, pilotun saat 14.00 civarında güvenli bir şekilde Kuzey Charleston'a paraşütle atladığını ve yerel bir hastaneye kaldırıldığını, durumunun stabil olduğunu söyledi.

Pilotun adı ve uçakta yaşanan sorunun detayları açıklanmadı.

Yetkililer uçağı bulamıyor

Uçak ise bulunamıyor...

Askeri yetkililer, kaybedilen uçağın aranmasında artık Kuzey Charleston'un kuzeyindeki iki göle odaklanıldığını söyledi.

ABD ORDUSU HALKTAN YARDIM İSTEDİ

Yetkililer, uçağın bulunması için halktan da yardım istedi.

Uçağın kaybolması hem şaşkınlık yarattı hem de tepkiye neden oldu.

“BİR F-35'İ NASIL KAYBEDERSİNİZ?"

Yerel kongre üyesi Nancy Mace, “Bir F-35'i nasıl kaybedersiniz? Nasıl oluyor da takip cihazı yok ve biz halktan bulmalarını istiyoruz." dedi.

Yetkililer, pilotun neden atladığının hala araştırdığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika | F-35 tipi savaş uçağı Akdeniz’de düştüSon dakika | F-35 tipi savaş uçağı Akdeniz’de düştü

ABD'de bir F-35 uçağı daha düştüABD'de bir F-35 uçağı daha düştü

F-35 savaş uçağında, 883 tasarım hatası tespit edildiF-35 savaş uçağında, 883 tasarım hatası tespit edildi

F-35 ve Su-57 için iki bomba gelişme! Teknolojik kaskta ölümcül hataF-35 ve Su-57 için iki bomba gelişme! Teknolojik kaskta ölümcül hata

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Oğlunun sınıfını bastı duvardaki LGPT bayrağını yırtıp çöpe attı: ''Oğlumun adam olarak yetişmesini istiyorum''
Oğlunun sınıfını bastı duvardaki LGPT bayrağını yırtıp çöpe attı: ''Oğlumun adam olarak yetişmesini istiyorum''
Erdoğan'ın ABD çıkartması dünya gündeminde! 18 Eylül pazartesi gazete manşetleri
Erdoğan'ın ABD çıkartması dünya gündeminde! 18 Eylül pazartesi gazete manşetleri
Vapurda inanılmaz bir olay yaşanmış gencin saçını yakmıştı: O zanlının ifadesi pes dedirtti
Vapurda inanılmaz bir olay yaşanmış gencin saçını yakmıştı: O zanlının ifadesi pes dedirtti
Samsun’da linç girişimi! Kanlar içinde kalan, cinsel istismar şüphelisini mahallelinin elinden polis kurtardı!
Samsun’da linç girişimi! Kanlar içinde kalan, cinsel istismar şüphelisini mahallelinin elinden polis kurtardı!
Son Haberler
ABD 135 milyon dolarlık F-35 uçağını kaybetti bulamıyor, ordu kaybolan uçağı bulmak için halktan yardım istedi
ABD 135 milyon dolarlık F-35 uçağını kaybetti bulamıyor, ordu kaybolan uçağı bulmak için halktan yardım istedi
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Güzelliği ve mini şortu ile ortalığı yaktı geçti!
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Güzelliği ve mini şortu ile ortalığı yaktı geçti!
Etrafı kale gibi örülüyor! Adnan Oktar'ın lüks villası milyonlarca dolara satıldı! Bakın o villayı kim aldı?
Etrafı kale gibi örülüyor! Adnan Oktar'ın lüks villası milyonlarca dolara satıldı! Bakın o villayı kim aldı?
Malatya'da azmin zaferi! Hizmetli olarak çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazandı
Malatya'da azmin zaferi! Hizmetli olarak çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazandı
Muşlu çoban göktaşı olduğunu iddia etti! Bulduğu taşı 5 milyondan satışa çıkardı
Muşlu çoban göktaşı olduğunu iddia etti! Bulduğu taşı 5 milyondan satışa çıkardı
Sedat Peker yeniden ortaya çıktı! Olay açıklamalarda bulundu: "Ufak ufak ısırmalarına izin veriyorum"
Sedat Peker yeniden ortaya çıktı! Olay açıklamalarda bulundu: "Ufak ufak ısırmalarına izin veriyorum"
Çok Okunanlar
Oğlunun sınıfını bastı duvardaki LGPT bayrağını yırtıp çöpe attı: ''Oğlumun adam olarak yetişmesini istiyorum''
Oğlunun sınıfını bastı duvardaki LGPT bayrağını yırtıp çöpe attı: ''Oğlumun adam olarak yetişmesini istiyorum''
Herkes memnun olacak! Torba yasa mecliste: Emekliye ek zam, Bağ-Kur prim indirimi, evlilik kredisi...
Herkes memnun olacak! Torba yasa mecliste: Emekliye ek zam, Bağ-Kur prim indirimi, evlilik kredisi...
Erdoğan'ın ABD çıkartması dünya gündeminde! 18 Eylül pazartesi gazete manşetleri
Erdoğan'ın ABD çıkartması dünya gündeminde! 18 Eylül pazartesi gazete manşetleri
Müjde uzman, Sinan Akçil'in evinden paylaşımda bulunmuş, herkesin kafası karışmıştı! Sinan Akçil'den bomba açıklama!
Müjde uzman, Sinan Akçil'in evinden paylaşımda bulunmuş, herkesin kafası karışmıştı! Sinan Akçil'den bomba açıklama!
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, neden gündem oldu? Hakkında neden soruşturma başlatıldı?
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, neden gündem oldu? Hakkında neden soruşturma başlatıldı?
Çirkin saldırı cezasız kalmadı! Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldıran kadın tutuklandı
Çirkin saldırı cezasız kalmadı! Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldıran kadın tutuklandı
Yorumlananlar
Daire alacaklara müjdeli haber! 81 il için yeni konut kredisi geliyor, İşte detaylar!
Daire alacaklara müjdeli haber! 81 il için yeni konut kredisi geliyor, İşte detaylar!
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi