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  3. ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM

ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM

TÜRKİYE----------------------------------------------------------------------------------------------------28/03 10:00 Ekonomik güven endeksi29/03 10:00 Dış...

ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM

TÜRKİYE

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28/03 10:00 Ekonomik güven endeksi

29/03 10:00 Dış ticaret açığı, nihai

29/03 11:00 Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA TSİ

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26 MART SALI

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ALMANYA 10:00 GfK Tüketici Güveni

FRANSA 10:45 GDP QoQ

FRANSA 10:45 GDP YoY

ABD 15:30 Konut Başlangıçları

ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM

ABD 15:30 İnşaat İzinleri

ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM

ABD 17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi

ABD 17:00 Conf. Board Tüketici Güven Endeksi

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27 MART ÇARŞAMBA

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ÇİN 04:30 Sanayi Karları YoY

FRANSA 10:45 Tüketici Güveni

FRANSA 10:45 ÜFE MoM

FRANSA 10:45 ÜFE YoY

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15:30 Ticaret Dengesi

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ALMANYA Perakende Satışlar MoM

ALMANYA Perakende Satışlar YoY

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28 MART PERŞEMBE

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

EURO BÖLGESİ 13:00 Ekonomik Güven Endeksi

EURO BÖLGESİ 13:00 Tüketici Güven Endeksi

ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ABD 15:30 Kişisel Harcamalar

ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ALMANYA 16:00 TÜFE MoM

ALMANYA 16:00 TÜFE YoY

ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM

ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD 18:00 Kansas City Fed İmalat Aktivite Endeksi

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29 MART CUMA

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JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 03:01 GfK Tüketici Güveni

FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları YoY

FRANSA 10:45 TÜFE MoM

FRANSA 10:45 TÜFE YoY

ALMANYA 11:55 İşsizlikteki Değişim

ALMANYA 11:55 İşsizlik Oranı

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 GDP QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 GDP YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ

BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Toplam İş Yatırımları YoY

EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD 15:30 Kişisel Gelirler

ABD 15:30 Kişisel Harcamalar

ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar

ABD 15:30 Çekirdek PCE MoM

ABD 15:30 Çekirdek PCE YoY

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM

ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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