ABD, 2 Çinli hacker hakkında suç duyurusunda bulundu

ABD Adalet Bakanlığı, Çin İstihbarat Servisine bağlı olduğu belirlenen 2 hacker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı, Çin İstihbarat Servisi için çalışan 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunda yer alan iddialara göre, Zhu Hua ve Zhang Shilong isimli kişilerin ABD ve müttefik ülkelerinin ticari sırlarını çalmak için girişimde bulundukları belirtildi. Suçlamalarda, hacker grubunun bilgilerini almaya çalıştığı ülkeler arasında ABD, Avustralya, İngiltere, Kanada, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda ve İsveç gibi ülkelerin yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: İHA