ABD Ankara Büyükelçiliğinden Viyana Sözleşmesi açıklaması: ABD, Viyana Sözleşmesinin 41.maddesine riayet etmeyi teyit eder! Büyükelçiler geri adım attı

ABD Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda," ABD 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41.maddesine riayet etmeyi teyit eder" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OLUMLU KARŞILADI

AA'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD'nin ve bazı ülkelerin Ankara büyükelçiliklerinin Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine ilişkin yaptıkları açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.

Söz konusu açıklamayı diğer büyükelçiliklerin de sosyal medya hesabından yayınladığı görüldü.

Viyana Sözleşmesi 41.maddesi şöyle:

1. Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.

Kanada, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder. — Kanada Turkiye (@KanadaTurkiye) October 25, 2021

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'de toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına yönelik açıklamasına ilişkin, "Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye? Kimse talimat veremez. Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, '10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz' dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 18 Ekim günü yapılan açıklamada Osman Kavala'nın serbest bırakılması istenerek şu ifadelere yer verilmişti:

"Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz.''