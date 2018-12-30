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ABD askerleri, Suriye’den Irak’a geçti

Suriye'den çekilen bir grup ABD askerinin, Irak'ın batısında yer alan Anbar ilindeki Aynul Esed üssüne geçtiği bildirildi.

ABD askerleri, Suriye’den Irak’a geçti

Suriye'den çekilen bir grup ABD askerinin, Irak'ın batısında yer alan Anbar ilindeki Aynul Esed üssüne geçtiği bildirildi.

Irak istihbaratından bir kaynak, Suriye'den çekilen bir grup ABD askerinin Anbar ilinin batısındaki Amerikan Aynul Esed askeri üssüne kaydırıldığını ileri sürdü. Öte yandan Anbar kentindeki bazı güvenlik kaynakları, Irak'ın Kaim sınır kapısından Anbar iline geldiğini ve oradan da Amerikan askerlerinin bulunduğu Aynul Esed askeri üssüne geçtiğini doğruladı.

Kaynak: İHA

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