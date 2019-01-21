ABD askerlerine Kuzey Irak’tan Suriye’nin Haseke bölgesine yeni sevkiyat
Suriye'nin Münbiç kentinde yapılan saldırının ardından ABD birlikleri Münbiç'te devriyeleri sıklaştırdı.
Suriye'nin Münbiç kentinde yapılan saldırının ardından ABD birlikleri Münbiç'te devriyeleri sıklaştırdı. ABD birlikleri, Kuzey Irak'tan Haseke bölgesine yeni askeri sevkiyat gerçekleştirdi.
Suriye'nin Münbiç kentinde ABD askerine bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, 4 ABD'li asker hayatını kaybetmişti. Bölgeden çekilme kararı alan ABD, askerlerine yönelik saldırının ardından bölgede asayişi artırma çalışmalarına başladı. ABD birlikleri, saldırının ardından Münbiç'teki devriyelerini arttırırken, ABD tanklarının, Münbiç'te devriyeye katıldığı gözlendi.
Öte yandan, ABD birliklerine Kuzey Irak'tan yeni sevkiyat gerçekleştirildi. Kuzey Irak'taki ABD üslerinden gelen yeni askeri konvoyun, Suriye'nin Haseke iline doğru hareket ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.