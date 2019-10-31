ABD, Bağdadi operasyonuna ait görüntüleri paylaştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından paylaşılan görüntülerde Amerikan askerlerinin hava destekli bir operasyon düzenlediği görüldü.

Operasyon anına ait paylaşılan görüntülerde askerlerin birçok noktadan hedeflerine yaklaştığı kameraya yansıda. CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie açıklamasında “Bağdadi’nin kalıntıları Silahlı Çatışma Kanunu uyarınca 24 saat içinde denize gömüldü” diye ekledi.

Bağdadi’nin operasyon sırasında çocuklarını canlı kalkan olarak kullandığı ve köşeye sıkışınca canlı bomba yeleğiyle intihar ettiği ABD Başkanı Trump tarafından iddia edilmişti.