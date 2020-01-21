ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınların 3 füze düştü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge yakınlarına 3 füze düştü.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge yakınlarına 3 füze düştü.
Bağdat polisi, aralarında ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu yabancı misyonların yanı sıra hükümet konaklarının da yer aldığı Yeşil Bölge yakınlarına 3 katyuşa füzesi düştüğünü açıkladı. Saldırıda maddi hasarın meydana geldiği bildirilirken can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bilgi verilmedi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis ABD tarafından düzenlenen hava operasyonunda hayatını kaybetmesi Iraklı Şii taraflarınca sert tepkiyle karşılanmıştı.
Kaynak: İHA
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