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ABD bakanı resmen duyurdu! Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım gönderilecek!

Rusya'nın askeri operasyon düzenlediği Ukrayna ile ilgili ABD'den yeni bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım yapılacağını açıkladı.

ABD bakanı resmen duyurdu! Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım gönderilecek!

ABD'nin yeni adımını ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken duyurdu. Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna, egemen, demokratik ve barışsever bir millettir." ifadesini kullanarak, ABD'nin Ukrayna ile Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının ardından 30 yıldır yakın ortak olduğunu vurguladı.

ABD bakanı resmen duyurdu! Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım gönderilecek!
Blinken, "Bugün, Ukrayna Rusya'nın zalim ve gereksiz saldırılarına karşı cesaret ve onuruyla savaşırken ben de Başkan Biden'dan aldığım yetkiye dayanarak, Savunma Bakanlığını Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık acil savunma yardımı yapılması için yetkilendirdim." ifadesini kullandı.

Blinken, bu yardımla ABD'nin son 1 yıl içinde Ukrayna'ya yaptığı yardımın 1 milyar doları aşacağına işaret ederek, "Bu paket, Ukrayna'nın şu anda karşılaştığı silahlı saldırı, hava saldırısı ve diğer tehditlerle mücadele etmesi için ölümcül savunma yardımını içerecektir." bilgisini paylaştı.

ABD bakanı resmen duyurdu! Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım gönderilecek!

RUSYA'NIN İLERLEYİŞİ YAVAŞLADI

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin yavaşladığı kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları üçüncü gününde devam ederken İngiltere Savunma Bakanlığından açıklama geldi. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın yaşadığı lojistik sorunlar ve Ukrayna direnişi karşısında Ukrayna'daki ilerleyişinin yavaşladığı ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, Kiev'in kontrolünün ele geçirilmesinin Rusya'nın öncelikli askeri hedefi olduğu aktarıldı.

ABD bakanı resmen duyurdu! Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım gönderilecek!​​​​​​​

"ABD SİLAH GÖNDERECEK"

NTV muhabiri Hüseyin Günay Pentagon'un açıklamalarını canlı yayında aktardı.

NTV muhabiri Günay'ın açıklamaları şu şekilde:

"ABD Savunma Bakanlığı diyor ki 'Rusya istediği hızda ilerleyemiyor. Rus askerleri momentumu kaybetti.' Elbette bunda bazı lojistik ihtiyaçların etkisi var. Ancak 2014 yılıyla karşılaştırıldığında Ukrayna ordusunun çok daha tedarikli, çok daha mücadeleci, çok daha iyi organize ettiğinin altı çiziliyor. Ukrayna Lideri Zelenski'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarla da birleşince Rusya'nın işinin Ukrayna'da tahmin edildiği kadar kolay olmadığını herkese gösteriyor. Sıklıkla Kiev sokaklarına çıkıyor ve bu ülkeyi yönettiğini göstererek askerlerini motive ettiğini belirtiyor Pentagon. ABD askeri danışmanlık ve silah açısından Ukrayna'ya destek olmaya devam edecek. Etki gücü yüksek silahları Ukrayna'ya göndermeye devam edeceklerinin altını çizdi Pentagon."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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