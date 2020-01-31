ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan tesisinde 'şüpheli araç' paniği
Trump'ın Florida'da konaklama yeri olarak kullandığı Mar-A-Lago tesisinde, şüpheli bir otomobilin güvenlik noktalarını ihlal edip giriş kapısına doğru ilerlemesi sebebiyle güvenlik güçleri alarma geçti.
Palm Beach Şerif Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, öğle saatlerinde siyah bir otomobil, Mar-A-Lago'daki iki güvenlik noktasını ihlal edip giriş kapısına yöneldi.
OLAYDA, 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Güvenlik güçlerinin ateş açması üzerine aracın kaçtığına işaret edilen açıklamada, aracın yakalandığı ve içindeki 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın bugün akşam saatlerinde Washington'dan bu tesise hareket etmeleri bekleniyor.
HABERE YORUM KAT