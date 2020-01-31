ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan tesisinde 'şüpheli araç' paniği

Palm Beach Şerif Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, öğle saatlerinde siyah bir otomobil, Mar-A-Lago'daki iki güvenlik noktasını ihlal edip giriş kapısına yöneldi.

OLAYDA, 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçlerinin ateş açması üzerine aracın kaçtığına işaret edilen açıklamada, aracın yakalandığı ve içindeki 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın bugün akşam saatlerinde Washington'dan bu tesise hareket etmeleri bekleniyor.