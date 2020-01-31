İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan tesisinde 'şüpheli araç' paniği

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan tesisinde 'şüpheli araç' paniği

Trump'ın Florida'da konaklama yeri olarak kullandığı Mar-A-Lago tesisinde, şüpheli bir otomobilin güvenlik noktalarını ihlal edip giriş kapısına doğru ilerlemesi sebebiyle güvenlik güçleri alarma geçti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan tesisinde 'şüpheli araç' paniği

Palm Beach Şerif Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, öğle saatlerinde siyah bir otomobil, Mar-A-Lago'daki iki güvenlik noktasını ihlal edip giriş kapısına yöneldi.

OLAYDA, 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçlerinin ateş açması üzerine aracın kaçtığına işaret edilen açıklamada, aracın yakalandığı ve içindeki 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın bugün akşam saatlerinde Washington'dan bu tesise hareket etmeleri bekleniyor.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT