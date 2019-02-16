ABD Başkan Yardımcısı Pence, Almanya’yı “Kuzey Akım 2” hakkında uyardı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Akımı-2 boru hattı hakkında Almanya'ya bir uyarıda bulunarak, "Müttefiklerimiz Doğu'ya bağlıysa, Batı'nın savunmasını garanti edemeyiz" dedi.

Almanya'da devan eden 55'inci Münih Güvenlik Konferansında konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Alman-Rus projesi Kuzey Akımı-2 boru hattı hakkında Almanya'ya bir uyarıda bulunarak, "Müttefiklerimiz Doğu'ya bağlıysa, Batı'nın savunmasını garanti edemeyiz" dedi. Pence, enerji ittifakı politikaları karşısında ABD'ye destek olan ortaklarına teşekkür etti.

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey Akım-2 projesinin Amerikan gazını satın almak için engel oluşturmadığını belirterek ABD Başkan Yardımcısı Pence'in uyarısına cevap verdi.

Kaynak: İHA