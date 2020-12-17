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ABD Başkan Yardımcısı Pence aşı oluyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, cuma günü halka açık bir şekilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olacak.

ABD Başkan Yardımcısı Pence aşı oluyor

Pence'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Pence, eşi Karen Pence ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams'ın, cuma günü Beyaz Saray'da Kovid-19 aşısı olacağı duyuruldu.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'da uzun süredir, aşının güvenirliğini kamuoyuna anlatmak için ne yapılabileceğinin konuşulduğu ve sonunda böyle bir yöntem bulunduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Vekili Chris Miller, bu hafta başında ülke genelinde dağıtıma çıkan Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısını vurulmuştu.

Başkan Donald Trump'ın ne zaman ve nasıl Kovid-19 aşısı olacağına dair henüz bir bilgi bulunmazken, CNN, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın gelecek hafta içinde virüs aşısı olacağını yazdı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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