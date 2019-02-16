ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Suriye’de taktik değiştirdik”

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararı hakkında, "Bu bir taktik değişikliğidir, hedef değişikliği değil. ABD bölgede güçlü varlığını sürdürecek" dedi.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'nin Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel politikaları hakkında açıklama yaptı. Uzun süredir bölgede DEAŞ'a karşı yürüttükleri savaşta ciddi ilerlemeler kaydettiklerini belirten Pence, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilmesi kararı hakkında, "Bu bir taktik değişikliğidir, hedef değişikliği değil. ABD bölgede güçlü varlığını sürdürecek" diye konuştu.

DEAŞ'a karşı yürütülen çalışmaların henüz istenilen seviyede olmadığı fark ettiklerini ifade eden Pence, ABD'nin yeni bir evreye girdiğini ve DEAŞ'tan kalanlar ile nerede olursa olsun müttefikleri ile birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA