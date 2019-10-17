ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten açıklamalar

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence açıklama yapıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence görüşme sonrası şu açıklamada bulundu:

YPG güvenli alandan çekilecektir. Barış Pınarı Hareti, YPG'nin çekilmesinden sonra duracaktır. Türkiye'nin 20 millik alandan çekilmesini sağlayacak. Türkiye ile karşılıklı bir anlaşma var. Kobani halkına karşı bir hamle yapılmayacak.

Suriye'nin sınırında güvenlik sağlanacaktır. Ateşkes anlaşmasına ek olarak Türkiye ve ABD, Kuzey Suriye'de DEAŞ'şın faaliyetlerini durdurmaya karar vermiştir. Bunun içinde tutuklama tesisleri dair anlaşmalar vardır. ABD ve Türkyiye kırılgan insan hakları, özellikle etnik din topluluklarını korumak için ortak karar almıştır.

Erdoğan'ın barışçıl bir adım atmasına oldukça minnettarız. 5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Bu anlaşma sonucu birçok hayat kurtarılacak.

Ekibin her bir üyesi bu sonucun çıkması için büyük fedakarlık yaptı. Ayrıca milyonlarca ABD vatandaşına teşekkür etmek istiyorum. ABD'nin dört bir yanından vatandaşların seslerini duyduk. Onların duası aynı zamanda ABD liderinin göstermiş olduğu liderlik ve Erdoğan ile olan güçlü iş birliğimizin olması bu işin sonuca varmasını sağladı.

120 saat boyunca, ABD YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak. Bu süreçten sonra Türkiye kalıcı barışı istiyor. ABD ve Türkiye birlikte çalışarak güven ve barışı bu bölgede sağlayacak.

Anlaşmada ateşkesin sağlayacağı bir kuralda ABD'nin Türkiye'ye yaptırım yapmayacak ve bulunan yaptırımlar geri çekilecektir. Amerika, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına karşıdır. Trump da bunu net bir şekilde ifade etmiştir. Trump'ın sözlerinde dürüstlük bunu da yansıtıyor. İki ülke şimdi bu konuda çalışma yapacak. YPG'nin güvenli bölgeden geri çekilmesi konusunda kolaylaştırma rolünü uygulayacağız ve barışı buraya yeniden getireceğiz.

Erdoğan ile dini azınlıkların korunması konusunda uzun uzadıya konuştuk. Ayrıca burada dini kaygıları bize iletti. Biz bu bağlamda dini toplulukları yaşayabilmesi için bu güvenli bölgenin bir parçası olması için elimizden geleni yapacağız.

Pompeo: Tüm dünyadaki liderlerde bunu dile getiriyor. Bu ateşkes ile daha güvenli bir ortam ortaya çıkaracaktır.

Pence: Bu anlaşmaya baktığınızda Türkiye ve ABD'nin bu etkilenen bölgede korunmaya dair hükümleri var. Türkiye ile olan tahahüddümüz içinde YPG üyeleri ile çalışacağımız hususu var. SDF ile birlikte çalışacağız ve 120 saat içinde geri çekilme gerçekleşecek. Geri çekilme noktasında aşağı yukarı sınırın 120 mil güneyi. Türkiye bu noktada ateşkes uygulayarak bu düzenli çekilmenin sağlanması gerçekleşecek. YPG’nin geri çekilmesi başladı

Türkiye sınırı konusunda büyük kaygı taşıyor. Bunun gerçekleşmesi için gereken şey müzakerelerdi. Suriye'deki kürt topluluklarıyla iyi ilişkimiz var ve arkasında durmaya devam edeceğiz. Burada Türkiye sınırı ile tampon bölge oluşacak.

Öncelikle bugün burada yapmış olduğumuz anlaşma şiddete son verecek. Erdoğan'a bunu söyledim. Şiddeti sonlandırmak ve derhal ateşkesin gerçekleşmesiydi. İki liderin güçlü duruşuyla bunu burada sağladık.

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