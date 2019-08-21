ABD Başkanı Donald Trump Almanya ve Fransa'yı tehdit etti

Trump, Kentucky eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, yine Almanya ve Fransa'yı DEAŞ ile tehdit etti.

ABD'nin binlerce DEAŞ mensubunu tutukladığını belirten Trump, "Avrupa bu kişileri geri almalı. Eğer almazlarsa ABD'nin bu kişileri geldikleri yere gere göndermekten başka şansı kalmayacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin binlerce kilometre uzaktan bile DEAŞ ile savaştığını söyleyen Trump, bu bölgede uzun süre kalmayı düşünmediklerini ve Türkiye de dahil olmak üzere bölge ülkelerinin DEAŞ'a karşı daha çok mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

TRUMP DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞTİ

Trump daha önce de yaptığı açıklamalarda Avrupa'yı tehdit etmiş, "Avrupa’nın almasını istediğimiz binlerce DEAŞ'lı var. Onları alacak mı görelim. Eğer almazlarsa, onları muhtemelen Avrupa’ya salmak zorunda kalabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.