ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısını iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü toplantılar bittiğinde Washington'a döneceğim. NATO'nun (zirvenin) kapanışında basın toplantısı düzenlemeyeceğim. Çünkü son 2 günde çok sayıda yaptık." ifadelerini kullandı.

KARAR O GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN ALINDI

CNN, bu kararın Kanada, Fransız ve İngiliz liderlerinin, ABD Başkanı'nın soru-cevaplı uzun basın toplantısıyla dalga geçmesiyle ilgili görüntülerin ardından alındığını öne sürdü.

Trump, kendisiyle dalga geçtiği belirtilen Kanada Başbakanı Justin Trudeau hakkında, "İki yüzlü biri" ifadesini kullanmıştı.

Kanada'nın NATO'da alınan karara rağmen gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini savunmaya ayırmadığına işaret eden Trump, "Gerçek şu ki (Trudeau'nun) yüzde 2'yi ödemediğini söyledim. Zannedersem bundan mutlu olmadı." açıklamasında bulunmuştu.

Uluslararası basında Trudeau, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Kraliçe 2. Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nda düzenlenen resepsiyonda aralarında şakalaştığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Liderlerin Trump hakkında konuştuğu ileri sürülmüştü.