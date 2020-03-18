ABD Başkanı Donald Trump: "Bugün Çin Virüsü ile alakalı çok önemli haberler açıklayacağım"

Koronavirüs tüm dünyayı ablukası altına alırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı 'Çin Virüsü' tartışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Trump, koronavirüsü bir kez daha Çin Virüsü olarak tanımladı ve bugün çok önemli bilgiler açıklayacağını dile getirdi.

Virüsle ilgili her konuşmasında Çin'i suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı paylaşımda bir kez daha suçlamaya devam etti.

"ÖNEMLERİ HABERLER AÇIKLAYACAĞIM"

Trump, Twitter sayfasından şunları yazdı:

"Bugün FDA'dan (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklamak için bir haber konferansı yapacağım!"

NE OLMUŞTU?

ABD, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsün aşısı için çalışmalarında son adıma yaklaştı. Virüse karşı geliştirilen aşı dün ilk kez bir insanın üzerinde denendi ve yan etkileri gözlemlenecek.

Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.