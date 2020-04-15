ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik yardımları durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü’ne maddi yardımları durdurduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Dünya Sağlık Örgütü'nü "Çin yanlısı davranmakla" suçlamıştı. Trump, yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya alacaklarını belirtmişti.

Amerika Birleşişk Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "Çin yanlısı bir tutum sergilemekle" suçlamıştı

Trump, açıklamasında "DSÖ, bu defa gerçekten patladı. Fonunu büyük oranda ABD sağlıyor ama bu örgüt nedense hala Çin odaklı. Bu konuyla ilgileneceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Dünya Sağlık Örgütüne tepki!