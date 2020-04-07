ABD Başkanı Donald Trump, o ismi görevden aldı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettiş Vekili Glenn Fine 2016'dan beri vekil olarak görev alıyordu.

Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettiş Vekili Glenn Fine'ı federal kurumların başmüfettişleri, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın onayladığı 2 trilyon dolarlık yardım paketinin denetlenmesi için kurulan Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığına seçmişti.

Trump yönetimi, herhangi bir gerekçe göstermeksizin Fine'ın, Pentagon Başmüfettişliği görevinden alındığını ve yerine Çevre Koruma Ajansı Başmüfettişi Sean O'Donnell'ın getirildiğini açıkladı.

11 Eylül saldırılarından sonra Adalet Bakanlığı Başmüfettişliği görevine getirilen Fine, bağımsız ve tarafsızlığı ile biliniyordu. ,Pentagon Başmüfettişlik Ofisinden yapılan açıklamada, Fine'ın, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığından da alındığı ifade edildi.

Trump'ın bu adımı Kongreden tepki alırken, Başkanın, açıkladığı yardım paketinin sıkı bir denetlemeden geçirilmesinden endişe ettiği için Fine'ı görevden aldığı iddia edildi.