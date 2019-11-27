ABD Başkanı Donald Trump şimdi de Rocky oldu!

Trump attığı tweetler ile gündem olmayı sürdürüyor.

siyasi paylaşımlarıyla zaman zaman derin tartışma konuları başlatan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, son dönemde paylaştığı photoshoplu görseller ile dikkat çekiyor.

TRUMP, ROCKY'NİN MEŞHUR ZAFER POZUNA KENDİ SURATINI KOYDU

Daha önce Bağdadi operasyonunda görev alan köpeğe madalya taktığı bir oynanmış fotoğrafı paylaşan Trump bu defa unutulmaz boks filmi Rocky’nin başkarakteri Rocky Balbao’nın meşhur zafer pozuna kendi suratını koyarak paylaştı.

Kısa süre içerisinde büyük etkileşim alan tweet ABD gündeminde alay konusu oldu. Çoğu Twitter kullanıcısı Trump’ın şişman fotoğraflarını paylaşarak ABD Başkanı’nı tiye aldı.

İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın o paylaşımı

Trump'ın Bağdadi operasyonunda görev alan köpeğe madalya taktığı photoshoplu paylaşımı