ABD Başkanı Donald Trump şimdi de Rocky oldu!
Twitter'dan Rocky Balboa'nın ünlü pozuna photoshopla kendi yüzünün eklendiği bir fotoğraf paylaşan Trump, dikkatleri üzerine çekti.
Trump attığı tweetler ile gündem olmayı sürdürüyor.
siyasi paylaşımlarıyla zaman zaman derin tartışma konuları başlatan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, son dönemde paylaştığı photoshoplu görseller ile dikkat çekiyor.
TRUMP, ROCKY'NİN MEŞHUR ZAFER POZUNA KENDİ SURATINI KOYDU
Daha önce Bağdadi operasyonunda görev alan köpeğe madalya taktığı bir oynanmış fotoğrafı paylaşan Trump bu defa unutulmaz boks filmi Rocky’nin başkarakteri Rocky Balbao’nın meşhur zafer pozuna kendi suratını koyarak paylaştı.
Kısa süre içerisinde büyük etkileşim alan tweet ABD gündeminde alay konusu oldu. Çoğu Twitter kullanıcısı Trump’ın şişman fotoğraflarını paylaşarak ABD Başkanı’nı tiye aldı.
İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın o paylaşımı
November 27, 2019
Trump'ın Bağdadi operasyonunda görev alan köpeğe madalya taktığı photoshoplu paylaşımı
AMERICAN HERO! pic.twitter.com/XCCa2sGfsZ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2019
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