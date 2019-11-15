ABD Başkanı Donald Trump'a bir darbe daha! Kritik isim suçlu bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rusya soruşturması kapsamında ocak ayında gözaltına alınan ve daha sonra kefaletle serbest bırakılan Stone hakkındaki kararını açıklayan Washington Mahkemesi jürisi Stone'u "Kongre'ye yalan söylemek", "adaleti engellemek" ve "tanıkların gözünü korkutmak" gibi 7 maddeden suçlu buldu.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'TAN TEPKİ

Trump ise karar hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şimdi Roger Stone'u yalan söylemekten suçlu buluyorlar ve yıllarca hapse tıkmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

Hillary Clinton, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in de yalan söylediğine işaret eden Trump, bu isimlere ne olacağını sordu.

Trump, "Ülkemiz tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir çifte standart." değerlendirmesinde bulundu.

ROGER STONE'A YÖNELİK SUÇLAMALAR

Stone, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında ocak ayında gözaltına alınmıştı.

İddianamede, Stone, Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ın kampanya yöneticisi John Podesta'nın, Rus bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve Wikileaks'te yayımlanan e-posta yazışmalarıyla ilgili suçlanmıştı.

Savcı Mueller, Stone'un Wikileaks'in elindeki bilgilerden haberdar olduğunu öne sürmüştü.

AZİL SORUŞTURMASI

ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturması dün Temsilciler Meclisinde görülmeye başlandı. Bugün ise halka açık oturumların ikincisi yapılıyor. Soruşturma kapsamında Ukrayna'nın eski ABD Büyükelçisi Marie Yovanovitch ifade verdi.

Yovanovitch'in adı ilk kez Beyaz Saray tarafından yayımlanan Başkan Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında geçen 25 Temmuz'daki telefon görüşmesinde geçmişti.

Telefon görüşmesinde Trump, Yovanovitch'in kötü bir büyükelçi olduğunu ve başına kötü şeyler gelebileceğinden bahsetmişti. Zelenski de bu yoruma katıldığını ifade etmişti. Trump, daha sonra Yovanovitch'in görevine son vermişti.

YOVANOVİTCH'TEN SERT AÇIKLAMA

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Yovanovitch, 30 yıldır ABD'ye diplomat olarak hizmet verdiğini vurgulayarak, "Görevim 30 yıldır ABD'nin dış politikalarını uygulamak. Bugüne kadar hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimleriyle çalıştım. Diplomatlık görevi partilerin çizgisinde davranarak icra edilmez" ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: YOVANOVITCH'iN BULUNDUĞU HER YER KÖTÜYE GİTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Ukrayna Büyükelçisi için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, "Yovanovitch'in görev aldığı her yer kötüye gitti. Somalideydi, orası kötüye gitti. Ukrayna'ya gitti, Ukrayna lideriyle yaptığım görüşmede kendisi onun hakkında olumsuz konuştu. Büyükelçileri atamak ABD Başkanlarının mutlak hakkıdır" mesajını paylaştı.