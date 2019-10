ABD Başkanı Donald Trump'a kötü haber! Azil süreci başladı

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisinde, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın azil sürecini resmen başlatan ve bu sürecin nasıl işleyeceğine dair kuralları içeren tasarıyı onayladı.

ABD Temsilciler Meclisinde, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik başlatılan azil soruşturmasına yönelik ilk oylama, soruşturmanın prosedürleri konusunda perşembe günü yapılacağı açıklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, karara ilişkin ''ABD tarihindeki en büyük cadı avı'' yorumu yaptı. Trump, ABD tarihinde hakkında azil süreci başlatılan 4. başkan.

Öte yandan, Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'ni yazan ve ABD’nin 3’üncü Başkanı Thomas Jefferson’ın, "Dudaklarımdan düşen ya da kalemimden akan her kelimeyi yakalayıp saptıran düşmanlar ve casuslarla çevrili" sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bazı şeyler asla değişmez baba!" ifadelerini kullandı.

“…surrounded by enemies and spies catching and perverting every word that falls from my lips or flows from my pen, and inventing where facts fail them.” -Thomas Jefferson’s reflections on Washington, D.C. in a letter to his daughter Martha.

Some things never change, dad!