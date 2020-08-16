ABD Başkanı Donald Trump'ın acı günü!

Geçtiğimiz aydan beri sağlık durumu kötü olan ABD Başkanı Donald Trump'ın 72 yaşındaki kardeşi Robert S. Trump, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz aydan bu yana sağlık durumu kötüleşen ve Cuma günü New York’ta Presbyterian Hastanesi'ne kaldırılan 72 yaşındaki kardeşi Robert S. Trump hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden küçük kardeşi Robert Trump ile ilgili yaptığı açıklamada, "Harika kardeşim Robert'ın bu gece vefat ettiğini içtenlikle paylaşıyorum. O sadece kardeşim değildi,en iyi arkadaşımdı. Çok özlenecek, ama yine görüşeceğiz. Onun anısı kalbimde sonsuza kadar yaşayacak. Robert, seni seviyorum. Huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Robert Trump'ın hastalığının ayrıntıları ile ilgili bir şey açıklanmazken birkaç aydır hasta olduğu belirtildi. New York’ta hayatını kaybeden Trump’ın kardeşi Robert S. Trump’ın, ölümüne ilişkin hastaneden da herhangi bir açıklama yapılmazken, Amerikan medyası Robert S. Trump’ın ölüm nedeninin korona virüs salgınına bağlı olduğu iddialarını gündeme getirdi.

ROBERT S. TRUMP KİMDİR?

Donald Trump’ın beş kardeşinin en küçüğü olan Robert S. Trump, Boston Üniversitesi mezunuydu ve kariyerine Wall Street'te kurumsal finans alanında çalışarak başladı. Babası Fred Trump’ın ülke genelindeki emlak imparatorluğunu yönetti, daha sonra da Trump şirketlerinde üst düzey yönetici olarak gayrimenkul işleriyle ilgilendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Başkent Washington'dan New York'a gelerek Presbyterian Hastanesi'ne kaldırılan kardeşini Cuma günü ziyaret etmişti. Robert Trump, ABD kamuoyunda kendisinden 2 yaş büyük olan ağabeyi Donald Trump'a verdiği destekle biliniyordu.