Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecini başlatan tasarıyı onayladı. Trump, karara dair sosyal medyadan, "ABD tarihindeki en büyük cadı avı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci başladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "ABD tarihindeki en büyük cadı avı" dedi. Öte yandan, Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'ni yazan ve ABD'nin 3'üncü Başkanı Thomas Jefferson'ın, "Dudaklarımdan düşen ya da kalemimden akan her kelimeyi yakalayıp saptıran düşmanlar ve casuslarla çevrili" sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bazı şeyler asla değişmez baba!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA