ABD Başkanı Donald Trump'ın 'izleme' kararı aykırı bulundu! Listede Müslümanlar da yer alıyordu

Amerika Birleşik Devletleri'nde federal bir yargıç, hükümetin, aralarında Müslümanların da yer aldığı ve 1 milyondan fazla kişiyi dahil ettiği "terör izleme listesinin", kişilerin anayasal haklarına aykırı olduğuna hükmetti.

Doğu Virginia Bölge Yargıcı Anthony Trenga, ABD'nin önde gelen Müslüman derneklerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin desteğiyle bir grup Müslüman'ın, hükümetin "terör izleme listesine" yönelik açtığı davayle ilgili kararını açıkladı.

LİSTEDEKİ KİŞİLERİN ANAYASAL HAKLARI İHLAL EDİLDİ

Listeye dahil edilen kişilerin anayasal haklarının ihlal edildiğini belirten Yargıç Trenga, hakkında "terörist" olduğuna dair herhangi bir delil bulunmayan kişilerin bu şekilde seyahat başta olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Davacılar, kendilerinin bu listeye yanlışlıkla alındığını ve hükümetin listeleme sürecinin hatalar ile dolu olduğunu savunmuştu.

Davanın avukatı Gadeir Abbas, yaptığı açıklamada, yargıcın kararını "zafer" olarak niteleyerek, "Masum insanlar, izleme listesi sisteminin dışında tutulmalıdır. Anayasanın gereğinin bu olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

FBI'IN YÖNETTİĞİ"TERÖR İZLEME LİSTESİ"

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yönettiği "terör izleme listesi", birçok Amerikan federal kurumu ile paylaşılıyor.

Haziran 2017 itibarıyla 1,16 milyon kişinin dahil olduğu listede, 2013'te sadece 680 bin kişi olduğu biliniyor. Listede 4 bin 600 Amerikan vatandaşı bulunurken, kalanları yabancılar teşkil ediyor.

Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar, bu yıl başında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu listedeki kişilerin bilgilerini yabancı hükümetlerle ne şekilde paylaşıldığına dair açıklama yapması konusunda bir öneri sunmuştu. Öneri, Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.