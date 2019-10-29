ABD Başkanı Donald Trump'ın öldürüldüğünü açıkladığı kişi belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu sabahki "Bağdadi'nin yerine geçecek 1 numaralı ismin Amerikan askerleri tarafından ortadan kaldırıldığı teyit edildi." ifadelerine ilişkin Beyaz Saray'dan bir yetkili, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan'ın bahsettiği kişi, DEAŞ sözcüsü Muhacir'di." açıklamasında bulundu.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump bu sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bağdadi'nin yerine geçecek 1 numaralı ismin Amerikan askerleri tarafından ortadan kaldırıldığı teyit edildi. Büyük ihtimalle en üst görevi alacaktı ama şimdi o da ölü." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump paylaşımında öldürülen kişinin ismini açıklamamıştı.

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, 8 helikopterle İdlib'in kuzeyine giden ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.