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ABD Başkanı Donald Trump'tan Barış Pınarı açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Barış Pınarı açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklama yaptı. Trump açıklamasında "ABD Türkiye'nin Suriye'ye operasyonunu onaylamıyor." dedi.

Türkiye saat 16.00'da Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatını başlattı. 

Harekata ilişkin ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, "ABD Türkiye'nin Suriye'ye operasyonunu onaylamıyor" dedi.

Harekat öncesi bölgedeki ABD askerleri bölgeyi terk etmişti.

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