ABD Başkanı Donald Trump'tan çirkin sözler! "O iki vekili ülkeye sokmayın"

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin en sıkı muahlifleri olan Demokrat Parti'nin ilerici kanadının göçmen kökenli kadın vekilleri yine hedef aldı.

Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump, Filistin davasını ve İsrail'i boykot hareketini destekleyen Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in İsrail'e girişine izin verilmemesi çağrısı yapan bir paylaşımda bulundu.

Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in İsrail ve Yahudi halkından nefret ettiğini iddia eden Trump, şöyle yazdı:

"İsrail, vekiller Omar ve Tlaib'in ziyaretine izin verirse büyük zayıflık gösterir. Onlar İsrail ve Yahudi halkından nefret ediyor, üstelik görüşlerini değiştirmek için yapılabilecek ya da söylenebilecek hiçbir şey yok. Minnesota ve Michigan eyaletleri onların yeniden seçilmesi konusunda zorlanacak. Onlar yüz karası!"