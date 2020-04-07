ABD Başkanı Donald Trump'tan Dünya Sağlık Örgütüne tepki!

Amerika Birleşişk Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "Çin yanlısı bir tutum sergilemekle" suçladı.

Trump, açıklamasında "DSÖ, bu defa gerçekten patladı. Fonunu büyük oranda ABD sağlıyor ama bu örgüt nedense hala Çin odaklı. Bu konuyla ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün, Kovid-19 krizinin başlarında ABD'nin Çin'den gelen uçak seferlerini durdurma kararına ilişkin tavsiyelerine dikkati çeken Trump, "Neyse ki Çin'e sınırların açık tutulması tavsiyelerini kabul etmedim. Neden bize bu kadar hatalı bir tavsiye verdiler?" ifadelerini kullandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN TRUMP'A CEVAP!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele başarısız olmakla suçlayan açıklamaları üzerine, "DSÖ, Tedros Adhanom Ghebreyesus liderliğinde Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda muazzam işler yapıyor." dedi.

Dujarric, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump'ın DSÖ'ye yönelik sert eleştirilerine cevap verdi.

''DSÖ, Tedros Adhanom Ghebreyesus liderliğinde Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda muazzam işler yapıyor ve ülkelere destek veriyor.'' diyen Dujarric, örgütün uluslararası sağlık sisteminin gücünü gösterdiğini söyledi.