ABD Başkanı Trump'tan George Floyd protestolarına ilişkin açıklama: Çocuk oyuncağıydı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarındaki George Floyd protestoları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump açıklamasında "Gizli Servis çok iyi iş çıkardı. Ulusal Muhafız ve DC polisi de. Bu iş onlar için çocuk oyuncağıydı" ifadelerini kullandı.

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GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi vatandaş gözaltına alındığı esnada bir polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmüştü.

Şehirde ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan protestolar şiddet gösterilerine dönüşmüştü.

Kentte dükkanlar yağmalanmaya başlamış ve birçok bina yakılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası ülkenin Minneapolis kentinde başlayan gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi sebebiyle Donald Trump kentin Belediye Başkanını ve göstericileri sert bir dille uyarmıştı.

Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3. gecesinde bir polis merkezinin ateşe verilmesi ve bazı iş yerlerinin yağmalanması sonrası Trump, sosyal medya hesabından tepki göstermiş ve "Arkama yaslanıp Amerika'nın muhteşem şehri Minneapolis'e olanları izleyemem." ifadesini kullanmıştı.

Şehirde, "lider eksikliği" olduğunu savunan Trump, "Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey, elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben Ulusal Muhafızları gönderip, işimi hallederim." ifadesine yer vermişti.

Polislerin can güvenliğini korumak için kaçıp gittiği polis binası ise eylemciler tarafından ateşe verilmişti. Minnesota Valisi Tim Walz, olay nedeniyle orduyu göreve çağırmıştı.

Yağmaların olduğu ve polis merkezinin yakıldığı eylemlere polis müdahalesi yetersiz kalmıştı. Bu nedenle de Minnesota Valisi'nin göreve çağırdığı Ulusal Muhafızlar şehirde konuşlanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un boynuna dizini basarak ölmesine neden olan polis Derek Chauvin tutuklanmıştı.