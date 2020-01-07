ABD Başkanı Donald Trump'tan geri adım!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına Oval Ofis'te yeni açıklamalarda bulundu. Trump, Kasım Süleymani'ye ilişkin "Hizbullah lideri ile seyahat ediyordu. Onu öldürerek çok sayıda hayat kurtardık" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Süleymani büyük bir saldırı planlıyordu. Hizbullah lideri ile seyahat ediyordu. Onu öldürerek çok sayıda hayat kurtardık"

"Her türlü misillemeye hazırız. Biz de karşılık veririz"

"İran'da kültürel yerlerin hedef alınması konusunda kanunlara uymak isterim"

"ABD olarak Irak'ın kendi güvenliğini kendisinin sağlamasını istiyoruz"

"ABD Irak'tan çıkarsa İran bölgede daha çok etkili olur"

"Irak'a yönelik yaptırımları ancak bize saygılı davranmamaları halinde değerlendiririz"

TRUMP, 52 İRAN SAHASINI VURACAKLARINI SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada "Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu. İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor." ifadelerini kullanmıştı.