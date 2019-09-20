ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a askeri operasyon mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yapacağı görüşmenin öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarına konuştu.

İRAN ULUSAL BANKASINA YAPTIRIM!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da bulunan Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını duyurdu ve "Bu yaptırımlar, şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar. Bu yaptırımlar, doğrudan en üst düzey yöneticilerini hedef alacak." dedi.

İran'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Trump, "ABD, her zaman hazır." değerlendirmesinde bulundu.