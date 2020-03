ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik koronavirüs açıklaması!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Görev Gücü üyeleri bir televizyon kanalında telekonferans yöntemiyle ünlü Türk doktor Mehmet Öz de dahil olmak üzere uzmanların ve Amerika Birleşik Devletleri halkının sorularına cevap verdi.

"ARABA KAZALARINDA HER YIL KOVID-19'DAN DAHA FAZLA İNSAN KAYBEDİYORUZ"

ABD'de her yıl grip nedeniyle on binlerce kişinin yaşamını yitirdiğine işaret eden Trump, "Araba kazalarında da her yıl Kovid-19'dan çok daha fazla insan kaybediyoruz. Ama otomobil firmalarına, üretimi durdurma çağrısı yapmıyoruz. Herkes işine dönmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, geçen hafta yayımladıkları 15 günlük eylem planlarının yeterli olacağını ve ekonomik önlemleri gelecek hafta gevşetmeyi istediklerini kaydederek, "Ekonomimizi Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek, sevineceğim. İnsanların bir an önce işlerinin başına dönmesine istiyorum." dedi.

Söz konusu eylem planının vadesi dolduğunda yeni yol haritası için gerekli adımları atabileceklerini söyleyen Trump, "Daha önce hiç bu tür önlemler almadık ama şimdi almak zorundaydık. Bu salgın, ülkemiz için çok acı verici ve istikrarı bozucu bir durum." diye konuştu.

MEHMET ÖZ, ABD BAŞKAN TRUMP'A SORDU: "BUNUN TIBBİ AÇIDAN GÜVENLİ OLDUĞUNU NASIL DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Doktor Mehmet Öz, Trump'a "Sayın Başkan, Paskalya'da hayatı normale döndürmek istediğini söylediniz, peki bunun tıbbi açıdan güvenli olduğunu nasıl düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Trump ise insanların işe gitmek yerine evlerinde kapalı kalmasının onları depresyona sürükleyeceğini iddia ederek, "İnsanlar, bir taraftan iş yerleri kapanırken bir taraftan da bir odada kapalı kalmak yerine, iş yerlerini kurtarmayı isterler. Biliyorsunuz depresyon, intihara sürükler. Şuna güçlü bir şekilde inanıyorum ki insanları evlere kapatmaya devam edersek, daha fazla insanı kaybedeceğiz. 2 yıl ülkenin kapalı kalmasını isteyecek doktorlar olacaktır. Ama biz bu ülkeyi eski haline getirmek istiyoruz. Bizim ülkemiz insanları eve kapatmak için kurulmadı." ifadesini kullandı.

''ERDOĞAN ÜLKESİNİ SEVEN BİR ADAM VE ONUNLA ARAMIZDAKİ İLİŞKİ GAYET İYİ''

Kovid-19 salgını ile ilgili değerlendirmesi sırasında, birden Türkiye ile Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın varlığından bahsetmeye başlayan Trump, Suriye konusunda Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı dönemindeki ilişkilere dikkati çekti. Trump "Türkiye'ye Kürtler ile bir anlaşma imzalamalarını söyledim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesini seven bir adam ve onunla aramızdaki ilişki gayet iyi. 'Bir anlaşma imzalayın' dedim ama ne Erdoğan ne de Kürtler buna yanaştı. Daha sonra çatışmaya başladılar, başka ülkeler dahil oldu. Sonra (Türkiye-ABD mutabakatı) anlaşma imzaladık." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise ülke genelinde sokağa çıkma yasağı tartışmalarına ilişkin, "Beyaz Saray Kovid-19 ile mücadele gücü, hiçbir zaman ulusal çapta sokağa çıkma yasağını gündemine almadı." açıklamasında bulundu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: KORONAVİRÜSÜN YENİ MERKEZİ ABD OLABİLİR

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, bugün yaptığı açıklamada, son 24 saatte Avrupa ve ABD'den bildirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının tüm dünyadaki vaka sayısının yüzde 85'ini oluşturduğunu belirterek, ABD'nin salgının yeni merkezi olabileceğini söylemişti.

Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı son rakamlara göre ABD'de vaka sayısı 46 bin 481'e, ölü sayısı 593'e çıkmıştı. ABD, vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'dan sonra 3. sırada yer alıyor.