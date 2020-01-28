ABD Başkanı Donald Trump'tan skandal paylaşım!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Trump, tek taraflı Ortadoğu barış planını anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, sözde barış planının 80 sayfa olduğunu açıkladı. Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

"KUDÜS BÖLÜNMEMİŞ BİR ŞEKİLDE İSRAİL'İN OLACAK"

Trump, konuşmasının başında, sözde Ortadoğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu.

Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Kudüs'ün doğusunda bir bölgede yer alan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ve anlaşmanın uygulanması halinde Filistinlilerin bugünkünden 2 kat daha fazla toprağa sahip olacağını savundu.

Plan kapsamında İsrail'in "gelecekte kurulacak Filistin devleti"nin koşullarını müzakere etmeye hazır olduğunu ifade eden Trump, amaçlarının birer ulus devlet olarak İsrail ve Filistin devletlerinin tanınması olduğunu vurguladı.

FİLİSTİN'E 4 SENE SÜRE

Sözde Orta Doğu barış planına göre Trump, Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi amacıyla 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti.

Trump, bu kapsamda Filistin ekonomisini canlandıracağını savunduğu 50 milyar dolarlık bir ekonomik planın da hayata geçirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Trump ayrıca, sözde Ortadoğu barış planının bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.

TRUMP, MESCİD-İ AKSA'NIN STATÜSÜNÜN DEĞİŞMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Öte yandan, Trump, Mescid-i Aksa'nın statüsünün değişmeyeceğini, İsrail'in bu bölgenin güvenliğini sağlamaya ve Müslümanların Mescid-i Aksa'daki ibadetlerini yapmasını temin etmeye devam edeceğini dile getirdi.

Trump, Ürdün'ün bu konuda bugüne kadar olduğu gibi özel durumunun korunacağını ve bu ülkenin İsrail ile çalışmaya devam edeceğini ekledi.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU, PLANIN DETAYLARINI AKTARDI

Daha sonra kürsüye gelen İsrail Başbakanı Netanyahu ise Trump'ın sözde Orta Doğu barış planının detaylarını aktardı.

Planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendiren Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı.

Netanyahu ayrıca, Trump'ın planına göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdüreceğini de ifade etti.

FİLİSTİNLİ MÜLTECİLERE GERİ DÖNÜŞ HAKKININ OLMAYACAĞINI SÖYLEDİ

ABD'nin planına göre yaklaşık 6 milyonu bulan Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının olmayacağını da açıklayan Netanyahu, planın bölge barışına büyük katkı sağlayacağını savundu.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS: "YÜZYILIN ŞAMARI"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği plan, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

TRUMP HARİTAYI TWITTER HESABINDA PAYLAŞTI

TÜRK GAZETECİLER, BEYAZ SARAY'DAKİ TOPLANTIYA ALINMADI

NTV'de yer alan bilgiye göre Türk gazeteciler Beyaz Saray'daki toplantıya alınmadı.