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ABD Başkanı Donald Trump'tan sürpriz ziyaret!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, binler kilometre yol katedip sürpriz bir ziyarette bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan sürpriz ziyaret! 1122

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Afganistan'a gitti.