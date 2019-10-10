ABD Başkanı Donald Trump'tan tehdit gibi açıklama!

Trump, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"BAZILARI YENİ BİR SAVAŞ BAŞLATMAMIZI İSTİYOR"

Trump, “Türkiye, Kürtlere uzun süredir saldırmayı planlıyordu. Onlar daima savaşıyorlardı. Saldırı bölgesi yakınındaki herhangi bir yerde askerimiz veya ordumuz yok. Bu sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum. İki taraf da konuşuyor. Bazıları bölgeye on binlerce asker göndermemizi ve yeni bir savaş başlatmamızı istiyor” dedi.

Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu kaydeden Trump, “Başkaları dışarıda kalmamızı Kürtlerin kendi savaşına izin vermemizi (maddi yardımımıza rağmen) söylüyor. Yakından takip ediyorum” ifadelerini kullandı.

TRUMP: TÜRKİYE 200 YILDIR SAVAŞTIĞI KÜRTLERE SALDIRIYOR

Trump, şu ifadeleri kullandı: "DEAŞ'ın halifeliğini yüzde 100 yendik ve Suriye’de Türkiye’nin saldırısı altındaki bölgede artık askerimiz yok. İşimizi harika şekilde yaptık! Şimdi Türkiye, 200 yıldır savaştığı Kürtlere saldırıyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: "ÜÇ SEÇENEĞİMİZ VAR"

Üç seçeceğimiz var: Binlerce asker gönder ve askeri olarak kazan, Türkiye’yi ekonomik olarak yaptırımlarla sert bir şekilde vur, ya da Türkiye ile Kürtler arasında bir anlaşmaya aracılık et" dedi.