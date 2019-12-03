ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye destek açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu. Trump açıklamasında "Biz çok önemli bir oyuncuyuz ve biz olmadan NATO kesinlikle aynı şey olmayacaktır.

ABD'nin sırtından geçiniyorlar" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca S400 tartışmalarına da ilişkin olarak, "Obama döneminde Türkiye'ye Patriot satmadılar" dedi.

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