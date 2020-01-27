ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni tip Koronavirüs ile ilgili flaş açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüse ilişkin ''Çin ile çok yakın iletişim içerisindeyiz. ABD'de çok az vakaya rastlandı. Çin ve Başkan Xi'ye gerekli her türlü yardımı teklif ettik'' açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

KORONAVİRÜS HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybının 80'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744’e yükseldiği belirtilmişti.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 8, Makao Özel İdari Bölgesi'nde 2, Tayvan'da 8, Tayland'da 8, Güney Kore'de 4, Japonya'da 4, ABD'de 5, Vietnam'da 2, Singapur'da 4, Nepal'de 1, Fransa'da 3, Malezya'da 4, Kanada'da 1, Avustralya'da 5, Kamboçya'da da 1 vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.,

ÇİNLİ HEMŞİRENİN ÇEKTİĞİ VİDEO ŞOKE ETMİŞTİ

Wuhan kentindeki bir hastanede görev yapan hemşirenin çektiği video, dünyayı çalkaladı.

BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

Çinli hemşire yaptığı açıklamada, ''Şu anda, Wuhan'ı da içine alan Hubei eyaletinde ve tüm Çin'de koronavirüs bulaşan insan sayısı 90 bin. Bu videoyu izleyenlerin dışarı çıkmamalarını söyleyebilirim. Hükümetin ne dediği umrumuzda değil. Sosyal medya aracılığıyla size gerçeği söyleyeceğim. Lütfen Wuhan'a maske, gözlük ve kıyafetler bağışlayın. Lütfen bize yardım edin." ifadelerini kullanmış ve dünya büyük yankı uyandırmıştı.