ABD Başkanı Joe Biden ayakta durmuyor! Uçağa binerken az kalsın düşecekti!

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'da başkanlık uçağına bindiği sırada dengesini kaybetti. Biden son anda düşmekten kurtulurken o anlar saniye saniye kaydedildi.

Melahat Ersoy
Editör
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ABD Başkanı Joe Biden ayakta durmuyor! Uçağa binerken az kalsın düşecekti!

Boşlukla tokalaşması, ölen arkadaşının nerede olduğunu sormasıyla dikkatleri üzerine çeken ABD Başkanı Joe Biden yine yaptığıyla gündem oldu.

NEREDEYSE DÜŞÜYORDU

Biden, Polonya temaslarının tamamlamasının ardından ülkeye dönmek için Air Force One adlı başkanlık uçağına bindiği sırada neredeyse merdivenlerden düşüyordu. Biden'in düşmek üzereyken iki elini merdivenlere koyduğu görüldü.

ABD Başkanı Joe Biden ayakta durmuyor! Uçağa binerken az kalsın düşecekti!

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ EL SOLLADI

Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkan Biden, havalimanındakilere el sallayarak uçağa bindi. Biden’ın neden tökezlediği henüz bilinmezken, sağlık durumu hakkında ise açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Joe Biden ayakta durmuyor! Uçağa binerken az kalsın düşecekti!

UÇAĞA BİNMEK ÜZEREYKEN DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Biden 19 Mart 2021 tarihinde Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentine yapacağı ziyaret öncesinde Andrews Askeri Hava Üssü'nde basının sorularını yanıtladıktan sonra başkanlık uçağına binmek üzere merdivenlerin basamaklarını çıkarken tökezlemişti. Biden, defalarca kez takıldıktan sonra düşmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden ayakta durmuyor! Uçağa binerken az kalsın düşecekti!

Biden’ın zor anları Amerikan basınında gündem olmuş, Başkan Biden’ın fiziksel sağlığı ile ilgili endişeler dile getirilmişti.

Beyaz Saray ise, Biden'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamış ve söz konusu olayı havanın rüzgarlı olmasına bağlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden ayakta durmuyor! Uçağa binerken az kalsın düşecekti!

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